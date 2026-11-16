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Rettungseinsatz

Auto kippte um, deutscher Lenker (87) „gefangen“

Tirol
16.11.2026 06:00
(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Vermutlich wegen eines Fahrfehlers geriet am Sonntag ein deutscher Autolenker auf der Lechtalstraße auf eine Böschung. In der Folge kippte das Auto um und blieb auf der Seite liegen. Der Mann konnte sich nicht selbst daraus befreien. 

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Am Sonntag lenkte ein 87-jähriger Deutscher (Landkreis Freiberg/Sachsen) seinen Pkw auf der Lechtalstraße von Weißenbach am Lech kommend in Fahrtrichtung Steeg.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet er gegen 14.50 Uhr über den rechten Fahrbahnrand hinaus. In der Folge prallte er mit seinem Pkw mit der rechten Seite gegen die neben der Fahrbahn befindliche Böschung, kippte nach links und blieb auf der linken Seite auf der Fahrbahn liegen.

Augenzeugin sah Unfall und schlug Alarm
Eine Passantin setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der Deutsche konnte sich selbst aus dem Sicherheitsgurt befreien. Der Verletzte konnte schließlich von der Freiwilligen Feuerwehr Elbigenalp unter Zuhilfenahme des Drehleiterfahrzeugs aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Rettungseinsatz mit Hubschrauber
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 5“ ins BKH Reutte transportiert. Am Fahrzeug entstand voraussichtlich Totalschaden.

Am Einsatz standen die FFW Elbigenalp mit 5 Fahrzeugen und 30 Kräften, das RK Elbigenalp mit 2 Fahrzeugen und 3 Kräften, die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 5“ und die Polizeistreife „Elbigenalp 1“. 

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