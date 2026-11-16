Auto kippte um, deutscher Lenker (87) „gefangen“

Aus bislang unbekannter Ursache geriet er gegen 14.50 Uhr über den rechten Fahrbahnrand hinaus. In der Folge prallte er mit seinem Pkw mit der rechten Seite gegen die neben der Fahrbahn befindliche Böschung, kippte nach links und blieb auf der linken Seite auf der Fahrbahn liegen.