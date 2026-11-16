Nächster Pandemie wird in Mödling Kampf angesagt

„Die nächste Pandemie wird kommen. Wir wissen nur nicht, wann und durch welchen Erreger“, warnte AGES-Tiergesundheitschef Friedrich Schmoll bereits beim Spatenstich 2023. Mit dem neuen Labor ist Österreich nun besser für den Ernstfall gerüstet.

In Mödling hat die Seuchenbekämpfung schon Tradition: Bereits 1910 wurde am heutigen AGES-Standort eine Tierimpfstoffgewinnungsanstalt errichtet.