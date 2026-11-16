Nächster Pandemie wird in Mödling Kampf angesagt

Im neu eröffneten Zoonose-Institut in Mödling wappnet man sich gegen das Aufkeimen einer neuen Pandemie. Dass wieder einmal eine kommen wird, sei leider gewiss. Nur wann und durch welche Erreger – das weiß man noch nicht.
Spannende Einblicke gewährte die AGES – die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit – vergangene Woche in ihrem neu eröffneten Zoonose-Labor in Mödling. Auf 2200 Quadratmetern stehen hier nun fünf hochmoderne Labore zur Verfügung. Sechs Mitarbeiter kümmern sich um den Betrieb der Spezialinfrastruktur, unterstützt vom bestehenden AGES-Team aus Veterinärmedizinern, Biologen und Laborexperten. „Hier können wir Krankheitserreger erforschen und untersuchen, die schwere Erkrankungen bei Menschen und Tieren auslösen können, wie SARS-CoV2 oder das Tollwut-Virus“, nennt AGES-Geschäftsführer Johannes Pleiner-Duxneuner nur zwei Beispiele von vielen.
Die nächste Pandemie wird kommen. Wir wissen nur nicht, wann und durch welchen Erreger.
AGES-Tiergesundheitschef Friedrich Schmoll
Seuchenausbruch kann Millionenschaden anrichten
Rund 60 Prozent aller Krankheitserreger, die Menschen befallen, stammen ursprünglich aus dem Tierreich. „Ein einziger Tierseuchenausbruch kann Schäden in Millionenhöhe verursachen, von Exportstopps bis hin zu Betriebssperren“, so AGES-Geschäftsführer Anton Reinl. Auch Stechmücken oder Zecken, die als Folge des Klimawandels vermehrt in unseren Gefilden auftreten, werden auf Krankheitserreger vor Ort untersucht.
Zu den ersten Aufgaben im neuen Labor gehören Untersuchungen auf Influenza, West-Nil-Virus, Tuberkulose, Tollwut und Brucellose. Auch bei Tierseuchen wie der Maul- und Klauenseuche oder der Afrikanischen Schweinepest ist schnelle Diagnostik entscheidend.
„Die nächste Pandemie wird kommen. Wir wissen nur nicht, wann und durch welchen Erreger“, warnte AGES-Tiergesundheitschef Friedrich Schmoll bereits beim Spatenstich 2023. Mit dem neuen Labor ist Österreich nun besser für den Ernstfall gerüstet.
In Mödling hat die Seuchenbekämpfung schon Tradition: Bereits 1910 wurde am heutigen AGES-Standort eine Tierimpfstoffgewinnungsanstalt errichtet.
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