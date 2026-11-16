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Vorsorge bei Seuchen

Nächster Pandemie wird in Mödling Kampf angesagt

Niederösterreich
16.11.2026 06:00
Im neu eröffneten, modernst ausgestatteten Zoonoseinstitut in Mödling sorgt man dafür, dass ...
Im neu eröffneten, modernst ausgestatteten Zoonoseinstitut in Mödling sorgt man dafür, dass Krankheitserreger frühzeitig erkannt werden und keine Seuchen ausbrechen.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Im neu eröffneten Zoonose-Institut in Mödling wappnet man sich gegen das Aufkeimen einer neuen Pandemie. Dass wieder einmal eine kommen wird, sei leider gewiss. Nur wann und durch welche Erreger – das weiß man noch nicht. 

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Spannende Einblicke gewährte die AGES – die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit – vergangene Woche in ihrem neu eröffneten Zoonose-Labor in Mödling. Auf 2200 Quadratmetern stehen hier nun fünf hochmoderne Labore zur Verfügung. Sechs Mitarbeiter kümmern sich um den Betrieb der Spezialinfrastruktur, unterstützt vom bestehenden AGES-Team aus Veterinärmedizinern, Biologen und Laborexperten. „Hier können wir Krankheitserreger erforschen und untersuchen, die schwere Erkrankungen bei Menschen und Tieren auslösen können, wie SARS-CoV2 oder das Tollwut-Virus“, nennt AGES-Geschäftsführer Johannes Pleiner-Duxneuner nur zwei Beispiele von vielen.

Hier wird Zecken Speichel abgezapft, um Informationen über den Inhalt zu erhalten. Diese Infos ...
Hier wird Zecken Speichel abgezapft, um Informationen über den Inhalt zu erhalten. Diese Infos dienen zur Forschung neuer, notwendiger Impfstoffe oder Medikamente.(Bild: Doris Seebacher)
Rund 32 Millionen Euro wurde in das moderne Zoonoseinstitut in Mödling investiert.
Rund 32 Millionen Euro wurde in das moderne Zoonoseinstitut in Mödling investiert.(Bild: © AGES)
Diese Krankheiten gilt es zu bekämpfen, bzw. bereits vorzeitig zu erkennen.
Diese Krankheiten gilt es zu bekämpfen, bzw. bereits vorzeitig zu erkennen.(Bild: Doris Seebacher)
Fünf hochmoderne Labore stehen in Mödling nun zur Verfügung.
Fünf hochmoderne Labore stehen in Mödling nun zur Verfügung.(Bild: Doris Seebacher)
Hier werden Eier mit Proben von verendeten Tieren, meist Vögel, „geimpft“. So können Erreger der ...
Hier werden Eier mit Proben von verendeten Tieren, meist Vögel, „geimpft“. So können Erreger der Geflügelpest oder virale Erreger der Newcastle Krankheit entdeckt werden,(Bild: Doris Seebacher)
Strenge Sicherheitsmaßnahmen sind im ganzen Gebäude vorgeschrieben.
Strenge Sicherheitsmaßnahmen sind im ganzen Gebäude vorgeschrieben.(Bild: Doris Seebacher)
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Die nächste Pandemie wird kommen. Wir wissen nur nicht, wann und durch welchen Erreger.

AGES-Tiergesundheitschef Friedrich Schmoll

Seuchenausbruch kann Millionenschaden anrichten
Rund 60 Prozent aller Krankheitserreger, die Menschen befallen, stammen ursprünglich aus dem Tierreich. „Ein einziger Tierseuchenausbruch kann Schäden in Millionenhöhe verursachen, von Exportstopps bis hin zu Betriebssperren“, so AGES-Geschäftsführer Anton Reinl. Auch Stechmücken oder Zecken, die als Folge des Klimawandels vermehrt in unseren Gefilden auftreten, werden auf Krankheitserreger vor Ort untersucht.

Feierliche Eröffnung. Im Bild: Silvia Drechsler, Bürgermeisterin Mödling, Johannes Fankhauser, ...
Feierliche Eröffnung. Im Bild: Silvia Drechsler, Bürgermeisterin Mödling, Johannes Fankhauser, Sektionsleiter BM für Land- und Forstwirtschaft, Sozialministerin Korina Schumann, Christine Dornaus, Geschäftsführerin ARE Austrian Real Estate, AGES-Geschäftsführer Anton Reinl, AGES-Geschäftsführer Johannes Pleiner-Duxneuner, Ulrich Herzog, Sektionsleiter im BM für Soziales und Gesundheit.(Bild: Doris Seebacher)

Zu den ersten Aufgaben im neuen Labor gehören Untersuchungen auf Influenza, West-Nil-Virus, Tuberkulose, Tollwut und Brucellose. Auch bei Tierseuchen wie der Maul- und Klauenseuche oder der Afrikanischen Schweinepest ist schnelle Diagnostik entscheidend.

„Die nächste Pandemie wird kommen. Wir wissen nur nicht, wann und durch welchen Erreger“, warnte AGES-Tiergesundheitschef Friedrich Schmoll bereits beim Spatenstich 2023. Mit dem neuen Labor ist Österreich nun besser für den Ernstfall gerüstet.

In Mödling hat die Seuchenbekämpfung schon Tradition: Bereits 1910 wurde am heutigen AGES-Standort eine Tierimpfstoffgewinnungsanstalt errichtet.

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