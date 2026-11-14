Fahrraddiebe schlugen an zwei Schauplätzen zu

Gleich an mehreren Schauplätzen schlugen in den vergangenen Tagen und Wochen unbekannte Diebe in Tirol zu. Sie hatten es auf Fahrräder und E-Bikes abgesehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Den Anfang machten Diebe in Kufstein. Ein 41-jähriger Rumäne soll dort zwei Fahrräder gestohlen haben. Eines der Räder konnte bereits wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht werden. Beim zweiten Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Kilimanjaro. Es ist weiß und konnte bis dato keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Kufstein sucht nun nach dem Besitzer. Dieser möge sich bei der Polizeiinspektion Kufstein melden.
Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl
Noch unklar ist hingegen, wer am Donnerstag zwischen 6.35 Uhr und 17.15 Uhr am Radabstellplatz Bachtal 20 in Rietz (Tiroler Bezirk Imst) ein Fahrrad der Marke „Conway“ gestohlen hat.
Dort brach der Täter das Fahrradschloss auf und stahl wenig später das E-Bike. Dem Besitzer entstand ein Schaden von einigen Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Silz bittet nun Zeugen, sich zu melden.
Zweckdienliche Hinweise an die PI Silz unter Tel.: 059133/7101
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