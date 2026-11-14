Fahrraddiebe schlugen an zwei Schauplätzen zu

Den Anfang machten Diebe in Kufstein. Ein 41-jähriger Rumäne soll dort zwei Fahrräder gestohlen haben. Eines der Räder konnte bereits wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht werden. Beim zweiten Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Kilimanjaro. Es ist weiß und konnte bis dato keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Kufstein sucht nun nach dem Besitzer. Dieser möge sich bei der Polizeiinspektion Kufstein melden.