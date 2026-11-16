Die Menschen hinter Österreichs Luftstreitkräften

Ob Eurofighter, Hubschrauber oder Transportmaschine: Hinter jedem Einsatz stehen Menschen, die Großes leisten. Von Technikern über Fluglotsen bis zu Flugrettern – bei den österreichischen Luftstreitkräften warten spannende Jobs, starke Teams und echte Verantwortung. Jetzt Karrierechancen entdecken!