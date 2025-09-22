Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Krieg geflüchtet

Libanesischer Sanitäter zittert vor Abschiebung

Oberösterreich
22.09.2025 06:00
Mohammed Zaki Hussein (26) hat Arbeit gefunden und arbeitet außerdem beim Roten Kreuz freiwillig ...
Mohammed Zaki Hussein (26) hat Arbeit gefunden und arbeitet außerdem beim Roten Kreuz freiwillig mit.(Bild: Philipp WIATSCHKA)

Er flüchtete vor dem Krieg und dem Terror, baute sich bei uns ein neues Leben auf. Sein Asylantrag wurde dennoch abgelehnt. Doch der 26-jährige Mohammed Zaki Hussein bleibt positiv und arbeitet auch weiterhin ehrenamtlich beim Roten Kreuz.

0 Kommentare

Im Jahr 2022 kehrte der nunmehr 26-jährige Mohammed Zaki Hussein seiner Heimat Libanon den Rücken, flüchtete vor Krieg und Terror. Der gelernte Fotograf und Kameramann hat in Fraham in Oberösterreich sein neues Zuhause gefunden und ist dort gut integriert. Neben seinem Vollzeitjob in einem metallverarbeitenden Betrieb engagiert sich der 26-Jährige freiwillig beim Roten Kreuz in Eferding, hat dort viele Freunde gefunden.

Parallel zum Deutschkurs hat er die Ausbildung zum Rettungssanitäter fast abgeschlossen, tut so oft wie möglich Dienst. Das soll seine Sprachfertigkeit weiter verbessern, um auch im Ernstfall auf Mundart kommunizieren zu können.

Beim Begräbnis der Mutter nur via Handy dabei
Das freiwillige Engagement hat in seiner Familie bereits eine lange Tradition, beide Elternteile waren schon Rettungssanitäter im Libanon. Der Vater ist schon länger tot und der Mutter hat er quasi am Sterbebett in seinem Heimatland versprochen, dass er diesen Brauch auch in Österreich fortführen wird. Als sie starb, konnte er beim Begräbnis nur via Handyschaltung dabei sein. Zu groß war die Sorge, nicht mehr aus dem Libanon – für den die höchste Reisewarnstufe gilt – ausreisen zu können.

Lesen Sie auch:
In Oberösterreich, im Bild die Landeshauptstadt Linz, leben derzeit wenige Asylwerber.
Größte Gruppe Syrer
3000 Asylwerber in OÖ: Zahlen sind auf Rekordtief
19.06.2025

Weiter Bangen um Verbleib
Ob Zaki – wie er von allen genannt wird – in Österreich bleiben darf, ist unklar. Zweimal hat er seinen abgelehnten Asylantrag schon beeinsprucht, ihm droht die Abschiebung. Doch Zaki bleibt weiter optimistisch: „Österreich hat für mich viel getan. Ich möchte etwas zurückgeben, deshalb bin ich beim Roten Kreuz“, meint der 26-Jährige.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
124.135 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
116.297 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
103.560 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2220 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1722 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1255 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Oberösterreich
Vor Krieg geflüchtet
Libanesischer Sanitäter zittert vor Abschiebung
Schwer verletzt
Bub (5) lief auf Straße, wurde von Auto erfasst
Große Erleichterung
Joker stechen! LASK gewinnt Derby im Finish
Musiktheater Linz
Fußball-Hymnen werden auch noch 2030 gesungen
Nicht mehr profitabel
Hühner-Tinder könnte Tiere vor Schlachthof retten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf