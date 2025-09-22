Libanesischer Sanitäter zittert vor Abschiebung

Beim Begräbnis der Mutter nur via Handy dabei

Das freiwillige Engagement hat in seiner Familie bereits eine lange Tradition, beide Elternteile waren schon Rettungssanitäter im Libanon. Der Vater ist schon länger tot und der Mutter hat er quasi am Sterbebett in seinem Heimatland versprochen, dass er diesen Brauch auch in Österreich fortführen wird. Als sie starb, konnte er beim Begräbnis nur via Handyschaltung dabei sein. Zu groß war die Sorge, nicht mehr aus dem Libanon – für den die höchste Reisewarnstufe gilt – ausreisen zu können.