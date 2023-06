Homophob? Riesen-Aufregung um DFB-Teamspieler

Worum es genau geht: Der als streng religiöser Christ geltende Nmecha soll in den vergangenen Wochen und Monaten in den Sozialen Medien wiederholt Inhalte geteilt haben, die als transfeindlich bzw. homophob verstanden werden. Etwa ein Video des Accounts „Reformedbychrist“, in dem der Begriff „Pride“ („Stolz“) mit dem Teufel in Verbindung gesetzt wird.