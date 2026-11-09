Youth Games in Dakar
Achleitner Wins Olympic Bronze on Her Final Jump!
Deborah Achleitner of Innsbruck won the bronze medal in the long jump at the Youth Olympic Games in Dakar with a jump of 5.72 m on her final attempt! The gold medal went to Italy’s Poko Silvia Canape with a jump of 5.92 m, ahead of Morocco’s Maria Saadi (5.89).
It was a real nail-biter in the long jump final! After the fifth attempt, Deborah was still two centimeters behind Estonian Bianca Maria Vuks, who had jumped 5.64 m on her third attempt, with a jump of 5.62 m. And at the top of the standings, Canape ultimately soared to the gold with a jump of 5.92 m in her sixth and final attempt.
“It was insanely exciting”
“Right from the start, it wasn’t clear what was going to happen in today’s final,” Deborah said after the competition. “It really was incredibly exciting. Of course, I’d been hoping for a medal. My last attempt was my longest jump—that was great! Of course, I’m absolutely thrilled now!”
Klucsik in Tuesday’s Final
Earlier, Zsombor Klucsik had advanced toTuesday’s400-meter hurdles final. In the first semifinal, he finished third with a time of 52.64 seconds. The top four finishers from each of the two semifinals qualified directly for the final.
In the overall standings as well, the athlete from Vorarlberg finished third behind Jaeden Campbell (Jamaica/51.73) and Japan’s Takano Noriyuki (52.49). In the second semifinal, Davide Crisci (Italy) clocked 52.65—one hundredth of a second slower than Zsombor Klucsik.
Bad Luck in the Hurdle Sprint
Karem Ahmed had somebad luck; the young athlete from ULC Riverside Mödling missed the final in the 110-meter hurdles by one hundredth of a second with a time of 14.07 seconds …
Youth Olympic Games in Dakar – Day 2 of the Track and Field Events:
Women: Long Jump: 1. Canape (ITA) 5.92 (+0.9), 2. Saadi (MAR) 5.89 (-1.6), 3. Achleitner (AUT) 5.72 (-0.2)
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