Water for the community flows through a fire hose

Seeking a Solution for Winter

“The water will be billed at the standard rates,” says the mayor. Since the approximately 1,100-meter-long line is outdoors, it cannot remain in place over the winter. A committee meeting on the matter is scheduled for next week to discuss how to proceed. “If it doesn’t rain, we’ll have to lay a local water line if necessary,” says Mirlacher. The specially purchased hose is to be stored for use in potential future emergency lines.