Bezzecchi’s Win in Qatar Postpones World Championship Decision

Record champion Marc Marquez is on the verge of his eighth MotoGP world title after finishing second in Qatar. The Ducati rider extended his lead over his closest rival, Jorge Martin—who finished seventh on Sunday—to a whopping 60 points. There are still 74 points up for grabs over the remaining two race weekends. Aprilia rider Marco Bezzecchi secured the victory at the Lusail International Circuit, while Raúl Fernández rounded out the podium in third place.