Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

The champagne stays chilled

Bezzecchi’s Win in Qatar Postpones World Championship Decision

Nachrichten
08.11.2026 04:45
Marco Bezzecchi prevented Marc Marquez from clinching the world championship title early.
Marco Bezzecchi prevented Marc Marquez from clinching the world championship title early.(Bild: AFP/KARIM JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The champagne remains on ice. Marc Marquez was unable to crown himself the new MotoGP World Champion in Qatar. Marco Bezzecchi’s victory and seventh-place finish by his closest rival, Jorge Martin, prevented the Spaniard—who finished second himself—from being crowned champion. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Record champion Marc Marquez is on the verge of his eighth MotoGP world title after finishing second in Qatar. The Ducati rider extended his lead over his closest rival, Jorge Martin—who finished seventh on Sunday—to a whopping 60 points. There are still 74 points up for grabs over the remaining two race weekends. Aprilia rider Marco Bezzecchi secured the victory at the Lusail International Circuit, while Raúl Fernández rounded out the podium in third place.

Marquez could thus cap his comeback—after trailing by as many as 102 points at one point—with his eighth title at the Grand Prix in Portimao in two weeks. Bezzecchi trails the leader by 74 points and has only a theoretical chance of winning the title. Sprint winner Marquez had temporarily fallen back to fourth place behind Pedro Acosta during the race, but fought his way back and even overtook Fernandez three laps before the finish. “Four more points—I’ll take them,” said the Spaniard, looking ahead to the world championship.

Bezzecchi Claims Pole-to-Win Victory
 Bezzecchi’s sixth win of the season was never in doubt from the start. Overall, the Italian has now triumphed 12 times in the premier class, each time at a different track. “It was just a fantastic weekend for us,” Bezzecchi emphasized.

For KTM, Enea Bastianini and Acosta finished fifth and sixth, while Maverick Viñales came in 13th. Brad Binder had to retire his bike due to gearbox problems. In the Constructors’ Championship, the Austrian manufacturer ranks third behind Ducati and Aprilia. The race weekend in Qatar had been marred by safety concerns due to the war, which is why Yamaha decided not to participate.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
08.11.2026 04:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf