The champagne stays chilled
Bezzecchi’s Win in Qatar Postpones World Championship Decision
The champagne remains on ice. Marc Marquez was unable to crown himself the new MotoGP World Champion in Qatar. Marco Bezzecchi’s victory and seventh-place finish by his closest rival, Jorge Martin, prevented the Spaniard—who finished second himself—from being crowned champion.
Record champion Marc Marquez is on the verge of his eighth MotoGP world title after finishing second in Qatar. The Ducati rider extended his lead over his closest rival, Jorge Martin—who finished seventh on Sunday—to a whopping 60 points. There are still 74 points up for grabs over the remaining two race weekends. Aprilia rider Marco Bezzecchi secured the victory at the Lusail International Circuit, while Raúl Fernández rounded out the podium in third place.
Marquez could thus cap his comeback—after trailing by as many as 102 points at one point—with his eighth title at the Grand Prix in Portimao in two weeks. Bezzecchi trails the leader by 74 points and has only a theoretical chance of winning the title. Sprint winner Marquez had temporarily fallen back to fourth place behind Pedro Acosta during the race, but fought his way back and even overtook Fernandez three laps before the finish. “Four more points—I’ll take them,” said the Spaniard, looking ahead to the world championship.
Bezzecchi Claims Pole-to-Win Victory
Bezzecchi’s sixth win of the season was never in doubt from the start. Overall, the Italian has now triumphed 12 times in the premier class, each time at a different track. “It was just a fantastic weekend for us,” Bezzecchi emphasized.
For KTM, Enea Bastianini and Acosta finished fifth and sixth, while Maverick Viñales came in 13th. Brad Binder had to retire his bike due to gearbox problems. In the Constructors’ Championship, the Austrian manufacturer ranks third behind Ducati and Aprilia. The race weekend in Qatar had been marred by safety concerns due to the war, which is why Yamaha decided not to participate.
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