Ehepaar nach Crash mit Wildschwein verletzt

Was für ein Schreckmoment für ein Ehepaar (beide 69) in der Nacht auf Sonntag! Die beiden waren mit ihrem Pkw auf der B 68 von Gleisdorf kommend Richtung St. Margarethen an der Raab unterwegs. Plötzlich lief von rechts ein Wildschwein auf die Fahrbahn! Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern.