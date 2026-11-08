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Trotz Vollbremsung

Ehepaar nach Crash mit Wildschwein verletzt

Steiermark
08.11.2026 15:54
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Piotr Krzeslak - stock.adobe.com)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mit einem Wildschwein kollidierte in der Nacht auf Sonntag in St. Margarethen an der Raab in der Steiermark ein Pkw, in dem ein Ehepaar saß. Die beiden erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen.

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Was für ein Schreckmoment für ein Ehepaar (beide 69) in der Nacht auf Sonntag! Die beiden waren mit ihrem Pkw auf der B 68 von Gleisdorf kommend Richtung St. Margarethen an der Raab unterwegs. Plötzlich lief von rechts ein Wildschwein auf die Fahrbahn! Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern.

Das Ehepaar erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden wurden von einem zufällig vorbeikommenden Team des Roten Kreuz versorgt und zum Spital gebracht. Der zuständige Jäger wurde verständigt, auch die Feuerwehr stand im Einsatz.

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