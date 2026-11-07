Second Division
Blau-Weiß Linz Extends Its Lead at the Top of the Table
Von krone Sport
Blau-Weiß Linz has extended its lead at the top of the Second Division standings with a 3-0 victory over FAC.
On Saturday, the Upper Austrians defeated bottom-of-the-table FAC 3-0 (2-0) at home in the 12th round and now sit five points ahead of their closest pursuer, Vienna.
Vienna had dropped points on Friday in a 1-1 draw against the Young Violets. The goals for Blau-Weiß were scored by Manuel Maranda (52'), David Riegler (55'), and Felix Ruschke (82').
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