Biker nach Crash mit Pkw mit Prellungen im Spital

Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.15 Uhr. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf der B171 von Westen kommend in Richtung Osten. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 68,8 wollte der 44-Jährige zeitgleich von einem Parkplatz nach links in die B171 einfahren“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.