Biker nach Crash mit Pkw mit Prellungen im Spital

Fataler Unfall in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Samstag! Ein Motorradlenker (63) kollidierte mit dem Pkw eines 44-Jährigen, der von einem Parkplatz in die B171 einbiegen wollte. Durch den Crash kam der Biker zu Sturz und zog sich Verletzungen zu.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.15 Uhr. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf der B171 von Westen kommend in Richtung Osten. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 68,8 wollte der 44-Jährige zeitgleich von einem Parkplatz nach links in die B171 einfahren“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.
Pkw-Lenker rief Rettung herbei
Folglich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Biker zu Sturz kam. Der 44-Jährige setzte sofort einen Notruf ab und informierte die Rettungskräfte.
Diese lieferten den 63-Jährigen, der von dem Crash Prellungen davontrug, in das Krankenhaus Hall ein.
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