Bayern, Dortmund, and others live starting at 3:30 p.m.

He’s done it again—and this time it took him just 54 seconds! That’s how long Christoph Baumgartner had been on the field for his club, RB Leipzig, in Saturday’s 5-2 German Bundesliga victory over Augsburg before he found the back of the net once more! Meanwhile, Bayern won 2-1 in Mainz, and Dortmund defeated Elversberg 2-1 at home. Adi Hütter’s Eintracht Frankfurt drew 2-2 in Paderborn.