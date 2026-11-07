Concerns for Rangnick
Another setback! ÖFB player forced off due to injury
Von krone Sport
A bitter afternoon for Carney Chukwuemeka! The ÖFB national team player, who plays for Borussia Dortmund, had to leave the field early during BVB’s Bundesliga match against Elversberg. With his head down and clearly in pain, the 23-year-old limped off the field. His availability for the national team is now also in jeopardy.
More concerns for ÖFB national team player Chukwuemeka! In the 33rd minute, the forward suddenly sat down on the field and grabbed his left thigh. It soon became clear: the match against Elversberg was over early for the 23-year-old.
More to come shortly...
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