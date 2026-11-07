In the heart of the city
Man Fired Shots from a Moving Car in Krakow: 5 Dead
Shots were fired on Saturday afternoon in the center of the Polish city of Krakow. At least five people were killed, according to several media reports. Several people are said to have been injured.
According to initial reports, a person is believed to have fired at passersby from a moving car, as reported by the platform onet.pl. At least five people were killed, according to the fire department.
The police posted on the platform X that a man had driven his car into a square in Krakow around 3 p.m. and then fired indiscriminately at passersby. Several people were injured, including police officers.
The shooter was shot by police and is being taken to the hospital, officials said.
According to the Polish platform onet.pl, a fire department spokesperson also confirmed the incident. He confirmed that several people were killed and injured.
Polish Prime Minister Donald Tusk stated that the police were investigating a shootout. He wrote on X that he was being kept informed by the Ministry of the Interior.
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