Kultur-Erbe aus dem Jahr 1422 wird „behiatet“

Alle Weinhauer von Perchtoldsdorf werden am kommenden Sonntag beim sogenannte Hiataeinzug auf den Beinen sein. Denn im Heurigenort im Bezirk Mödling ist er der alljährliche Höhepunkt des ältesten und wohl auch berühmtesten Erntedankfest Österreichs. Die Wurzeln des Festes, das von der UNESCO zum immatriellen Kulturerbe erklärt wurde, gehen auf das Jahr 1422 zurück. Der Legende nach soll der Weinhüter Thomas in den Perchtoldsdorfer Rieden so schwer verletzt worden sein, dass er erst am 6. November zu Leonhardi wieder den Gottesdienst besuchen konnte. Seither wird Erntedank anlässlich der wunderbaren Genesung des „Hiata“ Thomas gefeiert.