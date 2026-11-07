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Weinhauer feiern

Kultur-Erbe aus dem Jahr 1422 wird „behiatet“

Niederösterreich
07.11.2026 16:00
Die Hiataeltern Gisi und Heinz Wolf werden heuer den Hiataeinzug in Perchtoldsdorf anführen.
Die Hiataeltern Gisi und Heinz Wolf werden heuer den Hiataeinzug in Perchtoldsdorf anführen.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Dieses Fest in Perchtoldsdorf zählt sogar zum Kulturerbe der UNESCO: Der traditionelle Hiataeinzug findet am kommenden Sonntag statt.

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Alle Weinhauer von Perchtoldsdorf werden am kommenden Sonntag beim sogenannte Hiataeinzug auf den Beinen sein. Denn im Heurigenort im Bezirk Mödling ist er der alljährliche Höhepunkt des ältesten und wohl auch berühmtesten Erntedankfest Österreichs. Die Wurzeln des Festes, das von der UNESCO zum immatriellen Kulturerbe erklärt wurde, gehen auf das Jahr 1422 zurück. Der Legende nach soll der Weinhüter Thomas in den Perchtoldsdorfer Rieden so schwer verletzt worden sein, dass er erst am 6. November zu Leonhardi wieder den Gottesdienst besuchen konnte. Seither wird Erntedank anlässlich der wunderbaren Genesung des „Hiata“ Thomas gefeiert.

„Ehepaar aus Jugendtagen“
An der Spitze der Festgemeinde stehen die Hiataeltern. Diese Ehre wird heuer Gisi und Heinz Wolf zu Teil. Bereits in der Jugend haben die beiden beim Hiataeinzug mitgewirkt – Heinz als Standartenträger, Gisi als Körberl- und Kredenzmaderl. Als Hiataeltern haben sie seit Wochen ein einwachsames Auge auf die traditionellen Vorbereitungen des Festes, wenn etwa die Hiatabuam von Winzer zu Winzer ziehen, um den Messwein für den Pfarrer zu sammeln.

Start kommenden Sonntag
Am Sonntag, 8. November, werden wieder tausende Gäste das Ortszentrum bevölkern. Begleitet von der Blasmusik ziehen die Hiataeltern ab 9.45 Uhr mit den Hiatabuam und großer Erntekrone zur Festmesse in die Kirche. Danach findet vor dem Rathaus das Volksgericht statt, bei dem die Hiatabuam bei Freiwein in lustigen Gstanzln kleine Schwächen der Ortsprominenz aufs Korn nehmen.

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