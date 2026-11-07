„Spinnereien“ und coole Lösungen für Kniffliges

Das Menschliche bleibt trotz aller Technik

Michael Mairhofer, Geschäftsführer der IV Tirol, hob trotz aller technischer und digitaler Kompetenz der Arbeitsgruppen hervor, dass es hier auch um Teamgeist und Kommunikation gehe. Als Motivator brachte Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner seine Botschaft an: „Wir haben kaum Bodenschätze in Österreich. Es geht um unser Hirn – und nun um die Nutzung der KI.“ Schon in wenigen Jahren werde diese auch bei jedem Handwerksbetrieb unverzichtbar sein. „Eine Wissensgesellschaft“, nennt dies alles Tiwag-Vorstandsdirektor Michael Kraxner. Man darf gespannt sein, wie weit es die eine oder andere Hackathon-Lösung schafft.