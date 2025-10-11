Keira Knightley will keine Prinzessin mehr sein

Nun ist sie im Krimi „The Woman in Cabin 10“ auf Netflix zu sehen, wo sie die Journalistin Laura Blacklock spielt, die auf einem Kreuzfahrtschiff einen Mord aufklären will. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Ruth Ware, die passenderweise rechtzeitig zum Filmstart die Fortsetzung veröffentlicht hat. Nun ist es üblich, dass sich Buchverfilmungen etwas vom Original entfernen. Allerdings seien Fans des Romans hier besonders gewarnt, denn es wurden hier Figuren verschmolzen, das Ende komplett geändert und auch Knightleys Hauptfigur hat wenig Ähnlichkeiten mit der Romanheldin. Statt einer erfolglosen Regionaljournalistin mit psychischen Problemen sehen wir eine Top-Kriegsberichterstatterin auf der Suche nach einem Tapetenwechsel.