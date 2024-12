Keira Knightley und Richard Gere als Geheimagenten

Wer statt Galgenhumor und Action lieber dialoglastige, unterschwellige Spannung mag, ist bei „The Agency“ besser aufgehoben. Auch diese Serie spielt in London, doch die Bildsprache ist eine ganz andere, man setzt auf ruhige Schnitte und unaufgeregte Szenerie, um die komplexe Handlung zu illustrieren. Das sieht gut aus, kann bei Actionliebhabern aber auch zu Langeweile führen. Michael Fassbender spielt einen CIA-Agenten namens Martian, der nach einem jahrelangen Undercover-Einsatz in Afrika zurückkehren muss – und nur unwillig seine Geliebte (Jodie Turner-Smith) dort verlässt. Als sie in London auftaucht, nimmt ein tödliches Spiel seinen Lauf.