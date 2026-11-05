Vor 25 Jahren hat in diesem Haus alles begonnen

Heute mehr als 500 Mitarbeiter

Damit legte er den Grundstein für sein gar nicht mehr so kleines Gastro-Imperium: Es folgten nämlich das Schlossberg, die Gösser, das erste El Gaucho in Baden und viele mehr – insgesamt hält man nun bei mehr als 500 Mitarbeiter in zwölf Lokalen, dazu Grosshauer Homes, die Pension Herti und das Café Grossauer mit Zentrale in der Kalvarienbergstraße. Von dort zieht der gebürtige Übelbacher nach wie vor die Fäden. Das Erfolgsgeheimnis: „Qualität, Einsatz und wir sind überall mit Herzblut dabei – das merken unsere Gäste.“