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Glöckl-Jubiläum

Vor 25 Jahren hat in diesem Haus alles begonnen

Steiermark
05.11.2026 20:00
Prost zum 25. Jubiläum von Glöckl Bräu in Graz: Hausherrin Isabella Edler mit ihrem Vater, ...
Prost zum 25. Jubiläum von Glöckl Bräu in Graz: Hausherrin Isabella Edler mit ihrem Vater, Gastro-Zampano Franz Grossauer(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Das Glöckl Bräu in der Grazer Innenstadt feierte am Donnerstag „Geburtstag“. Zampano Franz Grossauer legte hier vor 25 Jahren den Grundstein zu seinem heutigen Gastro-Imperium.

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Volles Haus gestern im Glöckl Bräu am Grazer Glockenspielplatz. Rund 400 Gäste gratulierten Chefin Isabella Edler zum 25-jährigen Jubiläum. „Eine stolze Zahl, die ohne mein unglaublich tolles Team nie möglich gewesen wäre“, freut sich die Tochter von Franz Grossauer. Der Gastro-Zampano erinnert sich anlässlich des Jubiläums an die Anfänge zurück. „Das Glöckl war nach dem Ackern und der Messe ja das erste echte Lokal, das wir aufgesperrt haben. Das Haus hab ich damals ersteigert – die Einrichtung hab ich vom Österreich-Haus bei der Expo in Hannover.“

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Heute mehr als 500 Mitarbeiter
Damit legte er den Grundstein für sein gar nicht mehr so kleines Gastro-Imperium: Es folgten nämlich das Schlossberg, die Gösser, das erste El Gaucho in Baden und viele mehr – insgesamt hält man nun bei mehr als 500 Mitarbeiter in zwölf Lokalen, dazu Grosshauer Homes, die Pension Herti und das Café Grossauer mit Zentrale in der Kalvarienbergstraße. Von dort zieht der gebürtige Übelbacher nach wie vor die Fäden. Das Erfolgsgeheimnis: „Qualität, Einsatz und wir sind überall mit Herzblut dabei – das merken unsere Gäste.“

Vor 25 Jahren prosteten Franz (2. v.r.) und Robert Grossauer (2. v.l.) mit „Bayer auf Rügen“ ...
Vor 25 Jahren prosteten Franz (2. v.r.) und Robert Grossauer (2. v.l.) mit „Bayer auf Rügen“ Wolfgang Fierek und Otto Retzer an.(Bild: Grossauer)

Im Glöckl stand von Anfang an das Bier im Zentrum. „Pro Tag gehen bei uns sechs bis sieben Fässer Bier weg“, lächelt Edler. Sie ist übrigens seit 2004 im Haus, seit elf Jahren als Chefin.

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