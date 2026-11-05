Vor 25 Jahren hat in diesem Haus alles begonnen

Das Glöckl Bräu in der Grazer Innenstadt feierte am Donnerstag „Geburtstag“. Zampano Franz Grossauer legte hier vor 25 Jahren den Grundstein zu seinem heutigen Gastro-Imperium.
Volles Haus gestern im Glöckl Bräu am Grazer Glockenspielplatz. Rund 400 Gäste gratulierten Chefin Isabella Edler zum 25-jährigen Jubiläum. „Eine stolze Zahl, die ohne mein unglaublich tolles Team nie möglich gewesen wäre“, freut sich die Tochter von Franz Grossauer. Der Gastro-Zampano erinnert sich anlässlich des Jubiläums an die Anfänge zurück. „Das Glöckl war nach dem Ackern und der Messe ja das erste echte Lokal, das wir aufgesperrt haben. Das Haus hab ich damals ersteigert – die Einrichtung hab ich vom Österreich-Haus bei der Expo in Hannover.“
Heute mehr als 500 Mitarbeiter
Damit legte er den Grundstein für sein gar nicht mehr so kleines Gastro-Imperium: Es folgten nämlich das Schlossberg, die Gösser, das erste El Gaucho in Baden und viele mehr – insgesamt hält man nun bei mehr als 500 Mitarbeiter in zwölf Lokalen, dazu Grosshauer Homes, die Pension Herti und das Café Grossauer mit Zentrale in der Kalvarienbergstraße. Von dort zieht der gebürtige Übelbacher nach wie vor die Fäden. Das Erfolgsgeheimnis: „Qualität, Einsatz und wir sind überall mit Herzblut dabei – das merken unsere Gäste.“
Im Glöckl stand von Anfang an das Bier im Zentrum. „Pro Tag gehen bei uns sechs bis sieben Fässer Bier weg“, lächelt Edler. Sie ist übrigens seit 2004 im Haus, seit elf Jahren als Chefin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.