Eine Karotte und die Kunst des Miteinander

Die Kinder erzählen mit Freude von Gemeinschaft

Aus der Einladung, etwas zu erfinden, entstand „Die verschwundene Karotte“: Kaninchen Kati und seine Freunde lernen, Verlust zu teilen, zu verzeihen und einander zu helfen. Zunächst auf Arabisch erzählt, wurde die Geschichte gemeinsam ins Deutsche übertragen. In der Ausstellung lesen die Mädchen selbst, in beiden Sprachen. Wer ihnen zuhört, begegnet ihren Vorstellungen von Gerechtigkeit. Tabassomi lud Kunstschaffende ein, darauf zu reagieren. Sie antworteten „mit großer Herzlichkeit und Großzügigkeit“. Einige kamen in die Werkstatt, anderen schickten die Kinder Briefe, Zeichnungen und Sprachnachrichten.