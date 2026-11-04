Champions League Thriller in Athens
92nd-Minute Long-Range Stunner Saves Real Madrid
What a thrilling thriller on Matchday 4 of the Champions League! Thanks to a long-range rocket from Federico Valverde in the 92nd minute, Real Madrid prevailed 3-2 over AEK Athens on Wednesday.
After falling behind twice, Real Madrid fought back to secure a victory at AEK Athens and remains undefeated.
In Athens, the hosts—who had beaten LASK 1-0 at the same venue in their Champions League opener—took the lead thanks to a strong individual effort by Aboubakary Koita. The forward beat Marc Cucurella and fired a powerful shot into the near corner (12th minute).
Bellingham’s Stunner
Real’s equalizer was even more spectacular. Jude Bellingham converted a sharp cross from Cucurella with a backheel volley using his weaker left foot (32').
Mbappé: First celebration, then the crossbar
Stavros Pilios restored the Greeks’ lead (75'). The record-holding Champions League champions equalized through Kylian Mbappé (78'), who hit the crossbar eight minutes later.
Fede Valverde sealed the late victory with a sharp long-range shot (92').
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