Innovatives Training durch Smartwatch für Pferde

Pferdeflüsterin und Turnierreiterin Janine Rybin aus Niederösterreich entwickelt einen Prototyp für App-gesteuerte Sensor-Gamaschen.
Ihr Herz gehört den Pferden, ihre Zeit dem Reitsport. Und der Entwicklung einer neuen Idee. Seit rund sechs Jahren arbeitet Janine Rybin an einer Smartwatch für Pferde. Anfang des Jahres hat die Niederösterreicherin ihr Unternehmen gegründet. Die Pferdeflüsterin aus dem Wienerwald kennt echte Härtefälle: „Ich habe ein gutes Gespür für Pferde“, betont sie.
Schon ihr Großvater betrieb eine Pferdezucht. Noch bevor sie richtig laufen lernte, konnte sie bereits reiten, verbrachte seitdem täglich mehrere Stunden auf dem Rücken ihres eigenen Pferdes. Und auch wenn sie sich schon beinahe jeden Knochen gebrochen hat, bleibt ihre Leidenschaft für den Reitsport ungebrochen.
Zum Wohle der Tiere
Nun möchte die Genius-Preisträgerin als Unternehmerin Erfolgsgeschichte schreiben. Mit „EquiShape“, einer Art Smartwatch für Pferde, soll das Training mithilfe innovativer Sensor-Gamaschen, einer intuitiven App und einen intelligenten KI-Trainingsassistenten gesünder und transparenter gestaltet werden. Oder auch nach Verletzungen, wenn es darum geht das Pferd richtig zu belasten und nicht zu überfordern. Damit soll das Tierwohl laut Rybin nachhaltig im Reitsport verankert werden.
Entwicklung eines Prototyps
Über das AMS-Gründerprogramm und mit der Unterstützung der Gründeragentur RIZ UP etwa bei der Erstellung eines Businessplans sowie der Forschungsergebnisse der Veterinärmedizinischen Universität Wien wird am Prototyp gearbeitet. Ab Ende nächsten Jahres soll die innovative und faire Fitness-App für Pferde mit Puls- und Bewegungssensor „EquiShape“ käuflich zu erwerben sein.
„Janine Rybin zeigt mit ihrer Geschäftsidee, wie viel Innovationskraft in Niederösterreich steckt“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Fast jedes zweite Unternehmen im weiten Land werde von einer Frau gegründet, im Jahr 2025 waren es insgesamt 3390.
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