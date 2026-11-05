Innovatives Training durch Smartwatch für Pferde

Entwicklung eines Prototyps

Über das AMS-Gründerprogramm und mit der Unterstützung der Gründeragentur RIZ UP etwa bei der Erstellung eines Businessplans sowie der Forschungsergebnisse der Veterinärmedizinischen Universität Wien wird am Prototyp gearbeitet. Ab Ende nächsten Jahres soll die innovative und faire Fitness-App für Pferde mit Puls- und Bewegungssensor „EquiShape“ käuflich zu erwerben sein.

„Janine Rybin zeigt mit ihrer Geschäftsidee, wie viel Innovationskraft in Niederösterreich steckt“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Fast jedes zweite Unternehmen im weiten Land werde von einer Frau gegründet, im Jahr 2025 waren es insgesamt 3390.