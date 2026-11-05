Unterberger steigt nun auch bei Photovoltaik ein

Die PVO GmbH mit Sitz in Hall in Tirol stellt fünf Jahre nach ihrer Gründung die Weichen für weiteres Wachstum. Mit der Unterberger Gruppe und der IPE Energietechnik rund um den erfahrenen Photovoltaikunternehmer Ingram Eusch steigen zwei neue strategische Partner ein. Eusch war schon ab 2006 am Aufbau der Produktionsstätte für KIOTO-Photovoltaikmodule beteiligt. In den folgenden Jahren erschloss er mit dem Bau von Photovoltaikkraftwerken in Spanien, Italien und Südosteuropa internationale Märkte. Die Kooperation wurde am Mittwoch bei einem Pressetermin in Innsbruck präsentiert.