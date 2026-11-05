Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kooperation besiegelt

Unterberger steigt nun auch bei Photovoltaik ein

Tirol
05.11.2026 18:00
Ingram Eusch (li.) und Stefan Ortner (re., beide PVO GmbH) mit Florian Unterberger auf dem Dach ...
Ingram Eusch (li.) und Stefan Ortner (re., beide PVO GmbH) mit Florian Unterberger auf dem Dach bei Unterberger am Innsbrucker Grisauweg.(Bild: Pramstaller/schlossmarketing)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Auf in die gemeinsame Energie-Zukunft: Die PVO GmbH aus Hall holt sich einen bekannten Partner aus der Auto- und Immobilienbranche ins Boot. Im Fokus liegen Batteriespeicher. Die Motive dahinter wurden am Mittwoch bei einem Pressetermin dargelegt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die PVO GmbH mit Sitz in Hall in Tirol stellt fünf Jahre nach ihrer Gründung die Weichen für weiteres Wachstum. Mit der Unterberger Gruppe und der IPE Energietechnik rund um den erfahrenen Photovoltaikunternehmer Ingram Eusch steigen zwei neue strategische Partner ein. Eusch war schon ab 2006 am Aufbau der Produktionsstätte für KIOTO-Photovoltaikmodule beteiligt. In den folgenden Jahren erschloss er mit dem Bau von Photovoltaikkraftwerken in Spanien, Italien und Südosteuropa internationale Märkte. Die Kooperation wurde am Mittwoch bei einem Pressetermin in Innsbruck präsentiert.

Zitat Icon

Wir können unsere eigene Energieversorgung gezielt weiterentwickeln und unseren Kunden zugleich zusätzliche Leistungen anbieten

Florian Unterberger

Batteriespeicher und die Vorteile daraus
Mit der neuen Eigentümerstruktur (jeder Partner hält ein Drittel) will PVO besondere das Geschäft mit groß dimensionierten Batteriespeichern ausbauen. Denn mit dem Ausbau erneuerbarer Energien steigt der Bedarf, Strom zeitlich flexibel verfügbar zu machen. Für Unternehmen bieten Speicher die Möglichkeit, mehr selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen, Lastspitzen zu reduzieren und Strom gezielt zu günstigen Zeiten einzukaufen oder bei höheren Marktpreisen zu vermarkten.

Gemeinsam will man weitere Photovoltaik-Projekte vorantreiben (Symbolbild).
Gemeinsam will man weitere Photovoltaik-Projekte vorantreiben (Symbolbild).(Bild: APA/ROBERT JAEGER / APA / picturedesk.com, Krone KREATIV)

Für 2027 sind bei PVO bereits Speicherprojekte mit 80 Megawattstunden (MWh) beauftragt, weitere Projekte mit über 90 MWh befinden sich in Verhandlung. Der Jahresumsatz soll 2027 auf rund elf Millionen Euro steigen.

Auch Autokunden sollen künftig profitieren
Auch Unterberger sieht Vorteile: „Wir setzen bei strategischen Themen bewusst auf Partner, die über das entsprechende Fachwissen verfügen. Damit können wir uns auf unsere Kerngeschäfte konzentrieren und gleichzeitig unser Leistungsangebot erweitern“, erklärte Florian Unterberger. Naheliegend, dass es dabei um das Aufladen von Elektroautos geht, „ganzheitliche Lösungen“ für die Kunden werden angestrebt.

Nicht zuletzt sollen auch die vielen Dächer der Unterberger Gruppe genutzt werden. PVO hat für die Unterberger Gruppe bereits Photovoltaikanlagen an den Standorten Rosenheim, Freistadt und Innsbruck umgesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.11.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
334.520 mal gelesen
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
113.306 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
112.683 mal gelesen
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
3108 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
637 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
543 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf