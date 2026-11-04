„Rock and More“: Zehn Jahre Lust auf laute Töne

Der Lehrer bleibt hier selber ein Schüler

Bruck nimmt selbst Stunden bei Jennifer Batten, einst Gitarristin von Michael Jackson und Jeff Beck. Wiederholt holte er sie nach Tirol; 2024 kamen rund 90 Gitarrenfans zu ihrem Workshop mit der städtischen Musikschule. Schon den ersten Geburtstag der Schule hatte Batten 2017 mit einem Auftritt im Innsbrucker Hard Rock Cafe begleitet. Auch außerhalb der Unterrichtsräume machen die Brucks von sich hören: mit Konzerten im Innside und Livemusik beim Happy Run 2026. Zehn Jahre nach dem Start gehört „Rock and More“ damit zu jenen Schulen, deren Wirkung man auch nach Unterrichtsschluss hört.