„Rock and More“: Zehn Jahre Lust auf laute Töne

Seit zehn Jahren machen Werner und Anna-Maria Bruck in Innsbruck Lust aufs Selberspielen. Ihre Musikschule „Rock and More“ bringt Generationen zusammen. Zu den prominenten Workshopleiter gehörte auch Jennifer Batten, die einst für Michael Jackson Gitarre spielte.
Ein pensionierter Jurist fachsimpelt mit einem Berufsschüler, ein Zwölfjähriger gibt einem Turnusarzt Gesangstipps: Von solchen Begegnungen erzählte Werner Bruck schon in den Anfangsjahren der Musikschule. Musik bringt die geordnete Sitzordnung des Lebens oft gehörig durcheinander.
Im November 2016 eröffneten Bruck und seine Frau Anna-Maria „Learn to Rock Innsbruck“. Seit 2018 heißt die private Schule im Mariahilfpark „Rock and More“. Er leitet und unterrichtet Gitarre, sie ist Inhaberin und gestaltet das Konzept mit.
Vermitteln, wie man Musik implementiert
Ihre Devise: „Wir wollen vermitteln, wie man Musik macht, nicht nur ein paar Gitarrengriffe lehren.“ Das Angebot reicht vom ersten Akkord bis zum eigenen Song. Unterricht geben Musiker mit Bühnenerfahrung, darunter Andi Marberger, Sara Koell, Matthias Patterer und Christoph Kuntner.
Neben Gitarre, Bass und Schlagzeug gehören Klavier, Gesang und Musikproduktion dazu. Vorkenntnisse braucht es beim Einstieg keine. Und für den lange verschobenen Traum von der E-Gitarre gibt es hier kein Ablaufdatum. Die Schüler bringen ihre Wünsche mit, die Coaches das Handwerk. Auf einen starren Lehrplan verzichtet man zugunsten individueller Wege. So lässt sich auch mit grauen Schläfen noch musikalisch grün hinter den Ohren sein.
Der Lehrer bleibt hier selber ein Schüler
Bruck nimmt selbst Stunden bei Jennifer Batten, einst Gitarristin von Michael Jackson und Jeff Beck. Wiederholt holte er sie nach Tirol; 2024 kamen rund 90 Gitarrenfans zu ihrem Workshop mit der städtischen Musikschule. Schon den ersten Geburtstag der Schule hatte Batten 2017 mit einem Auftritt im Innsbrucker Hard Rock Cafe begleitet. Auch außerhalb der Unterrichtsräume machen die Brucks von sich hören: mit Konzerten im Innside und Livemusik beim Happy Run 2026. Zehn Jahre nach dem Start gehört „Rock and More“ damit zu jenen Schulen, deren Wirkung man auch nach Unterrichtsschluss hört.
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