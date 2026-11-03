Terrorgefahr in Ö & Nadeln in Süßigkeiten

Terrorgefahr, Polarisierung und verstörende Funde zur Gruselzeit: Österreich hält an Terrorwarnstufe 4 fest. Sind Behörden und Weihnachtsmärkte für den Ernstfall gewappnet? Terror- und Extremismusexperte Nicolas Stockhammer ordnet die Sicherheitslage im Land ein. Außerdem: Zudem spricht Psychologin Sigrun Rosmanith über die schockierenden Funde von Nadeln und Nägeln in Kindersüßigkeiten. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Moderatorin Jana Pasching.