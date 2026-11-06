Tag der Offenen Tür und Sicherheitstag NÖ

Der Tag der Offenen Tür steht auch eng im Zusammenhang mit dem Sicherheitstag Niederösterreich. Im Haus 11 (Landhausküche) und auf dem Freigelände präsentieren sich Niederösterreichs 20 Sicherheits- und Einsatzorganisationen. Darunter sind der ARBÖ, der ÖAMTC, der Alpenverein, Notruf NÖ, das Rote Kreuz, der Samariterbund, die Polizei und das Bundesheer. Einsatzfahrzeuge können bestaunt werden, es gibt zahlreiche Aktivstationen und sogar einen Kletterturm. Vorführungen, Workshops, Vorträge und vieles mehr sorgen für einen aktiven und spannenden Tag. Im Haus 11 ist es auch möglich, beim Messestand des Roten Kreuzes eine Stammzellenspende abzugeben, nach dem Motto „registrieren und helfen“.