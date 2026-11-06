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TIPP DER WOCHE

Tag der Offenen Tür und Sicherheitstag NÖ

Niederösterreich
06.11.2026 16:00
Regierungsviertel St. Pölten
Regierungsviertel St. Pölten(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Das Regierungsviertel und der Kulturbezirk der Landeshauptstadt St. Pölten bitten zum Tag der Offenen Tür und zum Sicherheitstag Niederösterreich  am Sonntag, den 8. November 2026.

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Offene Häuser und ein buntes Programm erwarten die Besucher im Regierungsviertel in St. Pölten! Von 10 Uhr bis 17 Uhr können Interessierte Einblicke hinter die Kulissen bekommen und bei Mitmachstationen viel Spannendes ausprobieren und kennenlernen:

Auch das Büro der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lädt zum Tag der Offenen Tür ein. Das ORF Landesstudio NÖ kann bei Studioführungen erkundet werden. Im Besucherzentrum „Forum Landtag“ erfährt man Wissenswertes über die NÖ-Landespolitik und den aktuellen Stand der Baustelle im NÖ-Landtag. Im Kulturbezirk nehmen u.a. das Museum NÖ, das Festspielhaus, die Landesbibliothek und das Landesarchiv am Tag der Offenen Tür teil. Auch zum Thema Energie, Klima und Nachhaltigkeit gibt es wichtige Informationen: die Energie- und Umweltagentur berät hierzu in allen Fragen. 

Ein Tag im Museum – einmal anders
Ein Tag im Museum – einmal anders(Bild: Attila Molnar)

Der Tag der Offenen Tür steht auch eng im Zusammenhang mit dem Sicherheitstag Niederösterreich. Im Haus 11 (Landhausküche) und auf dem Freigelände präsentieren sich Niederösterreichs 20 Sicherheits-  und Einsatzorganisationen. Darunter sind der ARBÖ, der ÖAMTC, der Alpenverein, Notruf NÖ, das Rote Kreuz, der Samariterbund, die Polizei und das Bundesheer. Einsatzfahrzeuge können bestaunt werden, es gibt zahlreiche Aktivstationen und sogar einen Kletterturm. Vorführungen, Workshops, Vorträge und vieles mehr sorgen für einen aktiven und spannenden Tag. Im Haus 11 ist es auch möglich, beim Messestand des Roten Kreuzes eine Stammzellenspende abzugeben, nach dem Motto „registrieren und helfen“.

„Flaniermeile“ im Regierungsviertel
„Flaniermeile“ im Regierungsviertel(Bild: Attila Molnar)

So ein spannender, aufregender Tag macht hungrig! Die Gastromeile schafft Abhilfe – bei Weinen und regionalen Spezialitäten kann man sich ausgiebig stärken und auch beim Schmankerlmarkt kann man nach Herzenslust gustieren. 

Bungee, Trampolin und eine Hüpfburg machen auch für actiongeladene Kinder den Tag zum Highlight.

Das genaue Programm und alle Beginnzeiten finden Sie auf kulturregionnoe.at. Anmelden kann man sich auf land-noe.at/themenrundgang

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