Woman Dies
Fatal Accident on All Saints’ Eve
A serious accident occurred on All Saints' Eve in the Innviertel region. According to initial reports, a car struck a pedestrian, fatally injuring her. There are no reports of other victims at this time; police are now working to reconstruct the circumstances of the accident.
A traffic accident on All Saints’ Eve in St. Pantaleon ended fatally. According to initial reports, a woman was struck by a white Caddy around 6 p.m. in the village of Wildshut. Although the Red Cross arrived quickly on the scene, neither the paramedics nor the emergency doctor could save the victim.
58th Fatality in Upper Austria This Year
The woman, whose identity had not yet been determined or made public that evening, died at the scene of the accident. This brings the total number of people who have died in traffic accidents in Upper Austria this year to 58.
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