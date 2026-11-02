Polizei zog mehrere Drogenlenker aus dem Verkehr

Nachdem der steirischen Polizei bereits in der Halloween-Nacht zahlreiche Alko- und Drogenlenker ins Netz gegangen waren, folgte zu Allerheiligen die nächste Aktion scharf in Graz. Fazit: Vier Lenker unter Drogen, einer mit 1,5 Promille – und eine Anzeige wegen eines ausgestreckten Mittelfingers.
Am Sonntag führte eine Zivilstreife in Graz Verkehrskontrollen mit Fokus auf Alkohol und Drogen am Steuer durch – und wurde mehrfach fündig. Vier Lenker wurden mit Verdacht auf Drogenbeeinträchtigung einem Polizeiarzt vorgeführt. Alle vier Personen wurden auch tatsächlich als fahruntauglich eingestuft.
Ein anderer Lenker saß betrunken hinter dem Steuer, mit knapp 1,5 Promille intus. Insgesamt wurden drei Führerscheine abgenommen, fünf Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und in eine kleine Menge Cannabis wurde sichergestellt.
Eine Anzeige setzte es im Rahmen der Kontrollen auch für einen Passanten, der den Beamten einen gestreckten Mittelfinger präsentierte.
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