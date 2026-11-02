Polizei zog mehrere Drogenlenker aus dem Verkehr

Am Sonntag führte eine Zivilstreife in Graz Verkehrskontrollen mit Fokus auf Alkohol und Drogen am Steuer durch – und wurde mehrfach fündig. Vier Lenker wurden mit Verdacht auf Drogenbeeinträchtigung einem Polizeiarzt vorgeführt. Alle vier Personen wurden auch tatsächlich als fahruntauglich eingestuft.