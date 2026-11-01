Steirische Polizei hatte zu tun: Dutzende Anzeigen

Die steirische Polizei hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu tun. Mehrere Alko-Lenker wurden aus dem Verkehr gezogen sowie Drogen und verbotene Anabolika sichergestellt.
Im steirischen Bezirk Leibnitz führte die Polizei in der Halloween-Nacht spezielle Kontrollen durch. Zwischen 17 Uhr abends und 5 Uhr früh wurden die Beamten unter anderem von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst unterstützt.
Führerscheinabnahmen, Böller, illegale Substanzen
Die Polizei vermeldete dutzende Anzeigen. Unter anderem wurden 40 Stück pyrotechnische Gegenstände sichergestellt, sowie eine Menge Marihuana und verbotene Anabolika. In vier Fällen wurden Alko-Lenker angezeigt, in zwei Fällen nahmen Polizisten den Führerschein vorläufig ab. Drei Lenker wurden angezeigt, weil sie ohne Führerschein unterwegs waren. In fünf Fällen wurden die Kennzeichen wegen schwerer technischer Mängel abgenommen.
Knapp 30 Anzeigen
Es wurden 29 Anzeigen ausgestellt. „Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Behörden hat hervorragend funktioniert. Diese Kontrollen sind ein wesentlicher Baustein, um die Verkehrssicherheit und die öffentliche Ordnung in der Region nachhaltig zu gewährleisten“, sagt Chefinspektor Heimo Moser, Leiter des Verkehrsreferates des Bezirkspolizeikommandos Leibnitz. Beteiligt an den Kontrollen waren auch die Polizeiinspektion Spielfeld, die Fernmeldebehörde sowie die Kfz-Landesprüfstelle der Landesregierung.
Keine Proteste trotz Ankündigung
Zu angekündigten Demos der GenZ, wie in anderen Städten, kam es in Graz trotz Ankündigung in den sozialen Medien nicht. „Mir sind keine Ausschreitungen bekannt“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig am Sonntagmorgen zur „Steirerkrone“. Es hätten sich auch keine besorgten Geschäftstreibende bei der Polizei gemeldet. Im Großen und Ganzen wäre es eine ruhige Halloween-Nacht gewesen, abgesehen von alkoholbedingten „Raufereien“, die es auch an anderen Wochenenden gäbe.
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