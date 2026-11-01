Steirische Polizei hatte zu tun: Dutzende Anzeigen

Keine Proteste trotz Ankündigung

Zu angekündigten Demos der GenZ, wie in anderen Städten, kam es in Graz trotz Ankündigung in den sozialen Medien nicht. „Mir sind keine Ausschreitungen bekannt“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig am Sonntagmorgen zur „Steirerkrone“. Es hätten sich auch keine besorgten Geschäftstreibende bei der Polizei gemeldet. Im Großen und Ganzen wäre es eine ruhige Halloween-Nacht gewesen, abgesehen von alkoholbedingten „Raufereien“, die es auch an anderen Wochenenden gäbe.