Celinas Pfeilwürfe bringen sie zur WDF-Mädchen-WM

Dart-Spielerin Celina Glaser aus Lanzendorf (NÖ) ist die erste Österreicherin bei Mädchen-Weltmeisterschaft. Dabei begann sie erst vor zwei Jahren, aber Dartpfeile zu werfen, liegt der 15-jährigen im Blut.
Ihr Opa Klaus Gritsch ist Obmann des Vereins Phönix Dart Elite in Mannswörth, ihre Oma spielt auch und betreut die Kantine. Mit ihrem Onkel spiel Celina in einer Mannschaft, mit Mama und Stiefvater in der NÖ Bundesliga: „Vielleicht kommen irgendwann auch meine Schwestern dazu“, lacht sie. Denn sie selbst begann auch erst mit 13 Jahren.
Von NÖ nach Las Vegas und weiter nach Lakeside
Am 27. November fährt sie als erste Österreicherin zur WDF-Mädchen-Weltmeisterschaft nach Lakeside in England. Das Qualifikationsturnier dafür gewann sie im Juli in Las Vegas mit 5:1 gegen Olivia Heaton. „Neben diesem historischen Erfolg konnte Celina bereits mehrere internationale Nachwuchsturniere gewinnen und Österreich bei internationalen Teamwettbewerben vertreten“, berichtet die stolze Mutter Sandra Glaser. Große Unterstützung erhält sie auch von Dieter Schuhmann, Präsident des Österreichischen Dartverbandes, und ihren Mentorin, der Sportpsychologin Agnes Huber. „Sie stand bei meinem ersten Europe Cup immer hinter mir, hat mich auf meinem Weg bestärkt und ist wirklich jederzeit für mich erreichbar“, sagt die 15-Jährige.
„Immer dahinter sein und trainieren“
Ihre Wochenende verbringt Celina meist in Hotels, weil sie an Turnieren teilnimmt. „Ich kenne das Leben aus dem Koffer sehr gut, aber ich möchte nichts daran ändern.“ Und auch unter der Woche ist ihr Leben dicht getaktet, Zeit für Freundschaften findet sie kaum, interessante Leute lernt sie übers Dart kennen. Ihr wichtigster Tipp ist vermutlich dieser: „Auch wenn man einmal keine Lust hat, trotzdem dahinter sein und weiter trainieren.“
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