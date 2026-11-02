Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junges Dart-Talent

Celinas Pfeilwürfe bringen sie zur WDF-Mädchen-WM

Niederösterreich
02.11.2026 05:00
Celina Glaser aus Lanzendorf freut sich gemeinsam mit Dietmar Schuhmann, Präsident des ...
Celina Glaser aus Lanzendorf freut sich gemeinsam mit Dietmar Schuhmann, Präsident des Österreichischen Darts Verbandes, auf ihre Teilnahme bei der WM.(Bild: Sandra Glaser)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Dart-Spielerin Celina Glaser aus Lanzendorf (NÖ) ist die erste Österreicherin bei Mädchen-Weltmeisterschaft. Dabei begann sie erst vor zwei Jahren, aber Dartpfeile zu werfen, liegt der 15-jährigen im Blut.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ihr Opa Klaus Gritsch ist Obmann des Vereins Phönix Dart Elite in Mannswörth, ihre Oma spielt auch und betreut die Kantine. Mit ihrem Onkel spiel Celina in einer Mannschaft, mit Mama und Stiefvater in der NÖ Bundesliga: „Vielleicht kommen irgendwann auch meine Schwestern dazu“, lacht sie. Denn sie selbst begann auch erst mit 13 Jahren.

Celina mit ihrem Opa Klaus Gritsch
Celina mit ihrem Opa Klaus Gritsch(Bild: privat)
Celina mit ihrem Mix Doppel Partner Franko Giuliani
Celina mit ihrem Mix Doppel Partner Franko Giuliani(Bild: Österreichischer Dartverband)
Celina hat den richtigen Pfeilwurf.
Celina hat den richtigen Pfeilwurf.(Bild: Österreichischer Dartverband)
Celina freut sich über jeden gewonnenen Pokal.
Celina freut sich über jeden gewonnenen Pokal.(Bild: Österreichischer Dartverband)
Celina bereitet sich auf ihre Teilnahme bei der WDF-Mädchen-Weltmeisterschaft.
Celina bereitet sich auf ihre Teilnahme bei der WDF-Mädchen-Weltmeisterschaft.(Bild: Österreichischer Dartverband)

Von NÖ nach Las Vegas und weiter nach Lakeside
Am 27. November fährt sie als erste Österreicherin zur WDF-Mädchen-Weltmeisterschaft nach Lakeside in England. Das Qualifikationsturnier dafür gewann sie im Juli in Las Vegas mit 5:1 gegen Olivia Heaton. „Neben diesem historischen Erfolg konnte Celina bereits mehrere internationale Nachwuchsturniere gewinnen und Österreich bei internationalen Teamwettbewerben vertreten“, berichtet die stolze Mutter Sandra Glaser. Große Unterstützung erhält sie auch von Dieter Schuhmann, Präsident des Österreichischen Dartverbandes, und ihren Mentorin, der Sportpsychologin Agnes Huber. „Sie stand bei meinem ersten Europe Cup immer hinter mir, hat mich auf meinem Weg bestärkt und ist wirklich jederzeit für mich erreichbar“, sagt die 15-Jährige.

Lesen Sie auch:
Der 15-jährige Erik Stefan aus Mödling hört auch nach seiner WM-Challenge nicht mit dem Laufen ...
Nach der WM-Challenge
Eriks Lust zu laufen ist weiterhin unbesiegbar
25.07.2026

„Immer dahinter sein und trainieren“
Ihre Wochenende verbringt Celina meist in Hotels, weil sie an Turnieren teilnimmt. „Ich kenne das Leben aus dem Koffer sehr gut, aber ich möchte nichts daran ändern.“ Und auch unter der Woche ist ihr Leben dicht getaktet, Zeit für Freundschaften findet sie kaum, interessante Leute lernt sie übers Dart kennen. Ihr wichtigster Tipp ist vermutlich dieser: „Auch wenn man einmal keine Lust hat, trotzdem dahinter sein und weiter trainieren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
02.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
210.742 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
114.605 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.470 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2067 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1864 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1514 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf