Celinas Pfeilwürfe bringen sie zur WDF-Mädchen-WM

Von NÖ nach Las Vegas und weiter nach Lakeside

Am 27. November fährt sie als erste Österreicherin zur WDF-Mädchen-Weltmeisterschaft nach Lakeside in England. Das Qualifikationsturnier dafür gewann sie im Juli in Las Vegas mit 5:1 gegen Olivia Heaton. „Neben diesem historischen Erfolg konnte Celina bereits mehrere internationale Nachwuchsturniere gewinnen und Österreich bei internationalen Teamwettbewerben vertreten“, berichtet die stolze Mutter Sandra Glaser. Große Unterstützung erhält sie auch von Dieter Schuhmann, Präsident des Österreichischen Dartverbandes, und ihren Mentorin, der Sportpsychologin Agnes Huber. „Sie stand bei meinem ersten Europe Cup immer hinter mir, hat mich auf meinem Weg bestärkt und ist wirklich jederzeit für mich erreichbar“, sagt die 15-Jährige.