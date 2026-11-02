Schon 5000 Klicks ebnen Weg in Pflegeberuf

Wer in Niederösterreich einen Beruf in der Pflege ergreifen möchte, soll künftig nicht mehr lange nach dem richtigen Ausbildungsweg suchen müssen.
„Eine neue digitale Landkarte wird die Angebote auf einer Plattform bündeln“, sagt Soziallandesrätin Christian Teschl-Hofmeister bei der Präsentation. Das Interesse ist jedenfalls groß: Nur zwei Wochen nach dem Start wurden schon 5000 Aufrufe gezählt – über Schüler bis zu Berufs-, Quer- oder Wiedereinsteigern.
2300 Ausbildungsplätze in Niederösterreich
Unter www.pflegelandkarte-noe.at finden Interessierte einen Überblick über Ausbildungswege, Voraussetzungen und berufliche Perspektiven. „Wir wollen Menschen den Zugang zu diesem Beruf erleichtern und bestehende Hürden abbauen“, betont Teschl-Hofmeister jetzt bei der Präsentation der ersten Erfolgsbilanz. Schließlich wachse mit der älter werdenden Bevölkerung auch der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften. Rund 2300 Ausbildungsplätze stehen in Niederösterreich zur Verfügung. Die mit Facultas entwickelte Plattform soll Interessierte und Ausbildungsanbieter zusammenbringen und laufend erweitert werden.
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