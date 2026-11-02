Schon 5000 Klicks ebnen Weg in Pflegeberuf

2300 Ausbildungsplätze in Niederösterreich

Unter www.pflegelandkarte-noe.at finden Interessierte einen Überblick über Ausbildungswege, Voraussetzungen und berufliche Perspektiven. „Wir wollen Menschen den Zugang zu diesem Beruf erleichtern und bestehende Hürden abbauen“, betont Teschl-Hofmeister jetzt bei der Präsentation der ersten Erfolgsbilanz. Schließlich wachse mit der älter werdenden Bevölkerung auch der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften. Rund 2300 Ausbildungsplätze stehen in Niederösterreich zur Verfügung. Die mit Facultas entwickelte Plattform soll Interessierte und Ausbildungsanbieter zusammenbringen und laufend erweitert werden.