Wo die Stadtkinder echt „hinterher schwimmen“

Nachdem die Pools im Garten bereits eingewintert sind, füllen sich die Hallenbäder nach und nach. Schon um 7 Uhr morgens stehen im Stadtbad Amstetten die jüngsten der Wasserratten bereit, um endlich ins Wasser zu tauchen. Der Verein „Kraulwerk“ gibt dort seit Kurzem Schwimmkurse, die vor allem Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen sollen. „Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig im Ernstfall die richtige Schwimmtechnik sein kann“, sagt Sebastian Geroldinger. Vor allem Kinder aus städtischen Regionen können oft auch bis ins jugendliche Alter immer noch nicht besonders gut schwimmen.