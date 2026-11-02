Ein Grab im All: Der Himmel hat eine Preisliste

Neben Grab, Urnenwand oder Waldfriedhof gibt es eine Möglichkeit der Totenruhe, die kaum jemand kennt: die Bestattung im Weltall. Sie klingt nach Science-Fiction für Superreiche, ist aber längst für jeden Wiener buchbar. Und man ist damit auch in guter Gesellschaft. Zahlreiche Prominente haben diesen Weg gewählt. Wie man zur letzten Ruhestätte im All kommt und vieles mehr lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at