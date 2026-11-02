Nebel und Ablenkung erhöhen das Risiko für Unfälle

Im Herbst und Winter wird oft dichter Nebel zur Gefahr für Autofahrer. Laut ÖAMTC sind 135 Unfälle mit Personenschaden aus dem vergangenen Jahr als Nebelunfälle einzustufen. Die Hauptursachen sind dabei eine nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit und zu wenig Abstand zum vorderen Fahrzeug: „Viele Autofahrer orientieren sich instinktiv am Rücklicht des vorausfahrenden Fahrzeugs. Das vermittelt eine trügerische Sicherheit und führt gerade auf Freilandstraßen und Autobahnen häufig zu einem viel zu geringen Abstand“, warnt Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.