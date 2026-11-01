Steirer bezwang Schöckl 15-mal in nur 26 Stunden

Der 26-jährige Silvio Pöschl aus Gleisdorf ging am Schöckl, dem Hausberg der Grazer, an seine Grenzen. Er absolvierte 10.000 Höhenmeter in 26 Stunden: „Mit dem Schlafentzug war es wirklich zach!“
Gerade einmal 20 Minuten Schlaf, mehr gönnte sich Silvio Pöschl nicht – und das, obwohl er eine sportliche Extremleistung in Angriff nahm. Der 26-jährige Gleisdorfer wollte am Schöckl 10.000 Höhenmeter meistern, und das innerhalb von 24 Stunden. „Ich glaube nicht, dass das schon jemand gemacht hat. Einmal hat jemand 7000 Höhenmeter innerhalb eines Tages geschafft“, so Pöschl zur „Steirerkrone“.
Hauptberuflich arbeitet er als Schlosser bei Binder+Co, dazu ist er seit Kurzem als Personal Trainer, vor allem im Ausdauerbereich, selbstständig. Mit Extremsport hat der Oststeirer vor drei Jahren begonnen und sich sukzessive gesteigert. Nach dem Ironman-Triathlon im Vorjahr in Kärnten folgte heuer die Herausforderung am Schöckl. Start war jeweils bei der Talstation, es ging über die Lifttrasse hinauf und über den 21er-Weg wieder hinunter.
Vor allem in der Nacht kam er an seine Grenzen: „Ich wollte lieber daheim im Bett liegen. Da denkst du schon ans Aufgeben.“ Nur einmal wurde kurz im Bus geschlafen.
„Ich hatte keine Energie mehr“
Nach zwölf Anstiegen war das Ziel, die geplanten 24 Stunden einhalten zu können, noch in Reichweite, doch bei der 13. Runde „hatte ich keine Energie mehr“. Grund: Pöschl wollte nichts mehr essen. Ein halbes Laugenweckerl mit Hummus und Schinken sowie 200 Milliliter Fanta hatten sich als Menü im Tal bewehrt. Auf den Berg gab es Banane und Gel.
Der Oststeirer brachte das Vorhaben, auch dank der Unterstützung von fast 100 Freunden und Bekannten („viele hatte ich ewig nicht mehr gesehen“), in 26 Stunden zu Ende und legte 120 Kilometer zurück. Im kommenden Jahr folgt mit dem Austria-Extrem-Triathlon die nächste sportliche Steigerung.
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