Steirer bezwang Schöckl 15-mal in nur 26 Stunden

Hauptberuflich arbeitet er als Schlosser bei Binder+Co, dazu ist er seit Kurzem als Personal Trainer, vor allem im Ausdauerbereich, selbstständig. Mit Extremsport hat der Oststeirer vor drei Jahren begonnen und sich sukzessive gesteigert. Nach dem Ironman-Triathlon im Vorjahr in Kärnten folgte heuer die Herausforderung am Schöckl. Start war jeweils bei der Talstation, es ging über die Lifttrasse hinauf und über den 21er-Weg wieder hinunter.