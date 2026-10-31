Shocking Confession
Pogacar “Happy to Be Alive” After Accident
Two months after his serious crash at the Vuelta, Tadej Pogacar has spoken about the extent of his injuries—and revealed something shocking!
“I have to be careful not to crash. I also can’t lift anything heavy with my left arm or my neck,” the cycling star told “The Athletic.” In his crash in Spain, the Slovenian not only suffered a broken collarbone—a total of three vertebrae were fractured, Pogacar now reported.
The full extent of the injuries to his thoracic spine only became clear two weeks ago during another scan in Slovenia. That scan revealed two additional vertebral fractures.
“I was just happy to be alive!”
“When I saw the three fractured vertebrae? I was just happy to be alive or even just able to stand,” said the five-time Tour winner. At that moment, he said, he was relieved that he hadn’t competed in the European Championships in his home country. The 28-year-old said he’s currently on the road to recovery. “I can basically do everything you’d normally do now.”
Pogacar had to withdraw from the Vuelta after his crash on Stage 8.
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