Glücksboten füllen 850 Nikolo-Sackerl für Kinder

Süßigkeiten und Sachspenden

Damit dies gelingt, bittet er bis 20. November um Süßigkeiten, Sachspenden und auch finanzielle Unterstützung. Abzugeben beim Postpartner in Sollenau am Hauptplatz oder am Gladiolenweg 12. Seit 2013 gibt es diese Aktion jedes Jahr. „Das Schöne ist die Zusammenarbeit mit Vereinen, Unternehmen, die uns unterstützen, und natürlich mit unseren Glücksboten Helfer. Wir bekommen immer wieder Feedback wie gut diese Aktion ankommt“, sagt Lepuschitz. Deshalb sind auch immer Menschen mit Herz und helfenden Händen willkommen. Denn es müssen 850 Sackerl organisiert, befüllt, vorbereitet und schließlich zu den Kindern gebracht werden. Um zu helfen, braucht es weder viel Zeit noch viel Geld: „Oft sind es gerade die kleinen Beiträge, die gemeinsam etwas Großes bewirken.“