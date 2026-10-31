Halloween Chaos Looms
Luxury Stores Barricade Their Storefronts
Jimmy Choo and others are taking initial protective measures: Photos from downtown Vienna show boarded-up storefronts. The shops are bracing for possible riots on Halloween. Police are expecting a turbulent night.
Luxury stores in Vienna’s First District and on Mariahilfer Straße are already barricading their storefronts. Store owners are taking these security measures in part because calls for protests under the slogan “Gen Z Rules” have been circulating on social media for several days.
Several stores are protecting their storefronts with large wooden panels:
Cryptic calls for protests “like in France”
The calls for protests stated that people wanted to “do it like in France.” It’s unclear exactly what’s planned in Vienna, but one thing is certain: the police aren’t expecting a quiet night.
Many German cities are also already preparing with similar measures against possible riots on October 31. In Berlin alone, about 1,500 additional officers are to be deployed. In several major German cities, stores are also staying closed, and storefronts are being protected with massive wooden panels.
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