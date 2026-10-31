Ministerium warnt vor Ausschreitungen an Halloween

„Halloween-Streiche, die zu Sachbeschädigungen oder Ruhestörungen führen, sind keine Kavaliersdelikte“, stellt die Tiroler Polizei in einer Aussendung klipp und klar fest. Die Beamten rufen in Erinnerung, dass das Gruselfest vor allem von Jugendlichen gefeiert wird, was jedes Jahr auch dazu führe, dass durch unbedachte Handlungen erheblicher Schaden angerichtet werde.