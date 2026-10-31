Wacker Innsbruck will wieder ein Zeichen setzen

Nach dem Fußball-Fest im Cup vor über 16.000 Zuschauern kehrt Schwarz-Grün am Samstag wieder in den Liga-Alltag zurück. Da kassierten die Innsbrucker zuletzt zwei knappe 0:1-Niederlagen und wollen nun wieder anschreiben. Bei Gegner Young Violets gab es gerade einen großen Umbruch auf der Bank.