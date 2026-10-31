Steirer löscht brennendes Haus und rettet Familie

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gröbste schon erledigt. Die Mutter und das Kind wurden zur medizinischen Abklärung ins Spital gebracht. Wie die Brandursachenermittlung ergab, war ein Kamin im ersten Stock vermutlich schon vor mehreren Jahren lediglich mit einer Pressholzspannplatte verschlossen worden. Das Material verschliss im Laufe der Zeit und begann schließlich durch die heiße Abluft zu brennen. So geriet in der Nähe gelagertes Kinderspielzeug in Brand.