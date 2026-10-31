Steirer löscht brennendes Haus und rettet Familie

Dramatische Szenen in Weißkirchen in der Steiermark: In einem Einfamilienhaus brach Freitagabend Feuer aus, während eine 29-Jährige und ihr Baby sich im zweiten Stock befanden. Der Familienvater konnte den Brand selbst löschen und seine Lebensgefährtin und seinen Sohn retten.
Es begann Freitagabend gegen 20 Uhr damit, dass in einem Wohnhaus in Weißkirchen (Bezirk Murtal) der Strom ausfiel. Der 34-jährige Bewohner und Nebenerwerbslandwirt, der gerade im Stall arbeitete, war sofort alarmiert und eilte ins Haus. Dort entdeckte er im Wohnzimmer im ersten Stock einen Brand. Seine Lebensgefährtin und sein neun Monate alter Sohn waren zu dieser Zeit im zweiten Stock.
Schlecht abgedeckter Kamin löste Brand aus
Während die Frau mit dem Baby zunächst auf den Balkon flüchtete, begann ihr Lebensgefährte mit einem Handfeuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Mit dem Einsatz von sieben Feuerlöschern gelang es dem Mann auch, das Feuer zu löschen. Er wies seine Partnerin an, das Haus über das Stiegenhaus zu verlassen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gröbste schon erledigt. Die Mutter und das Kind wurden zur medizinischen Abklärung ins Spital gebracht. Wie die Brandursachenermittlung ergab, war ein Kamin im ersten Stock vermutlich schon vor mehreren Jahren lediglich mit einer Pressholzspannplatte verschlossen worden. Das Material verschliss im Laufe der Zeit und begann schließlich durch die heiße Abluft zu brennen. So geriet in der Nähe gelagertes Kinderspielzeug in Brand.
Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.
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