Trauer im Wandel: Begräbnis sogar via Livestream

Lamprecht betont jedoch: „Der klassische Friedhof ist für viele Menschen nach wie vor wichtig, und das wird auch so bleiben. Gerade jetzt zu Festtagen wie Allerheiligen oder zu Weihnachten kommen Familien zusammen, zünden Kerzen an, legen Blumen ab und gedenken gemeinsam. Diese Rituale haben einen großen Wert.“