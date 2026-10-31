Bestatter über Trends und strenge Regeln

Wie wollen wir uns an unsere Verstorbenen erinnern? Mit dieser Frage beschäftigt sich Klaus Ostermann beruflich seit vielen Jahren. Der Innungsmeister der NÖ Bestatter bestätigt: Die klassische Beerdigung auf einem Friedhof bleibt für zwei Drittel der Landsleute die erste Wahl. Heute passiert das aber meistens schon über eine Feuerbestattung, also der Urne. „Friedhöfe werden zudem immer mehr mit der Natur verbunden“, sagt er. Naturbestattungen in einer Wiese oder unter dem Baum, machen zwar nur einen einstelligen Prozentsatz aus, viele Gemeinden bieten sie trotzdem an.