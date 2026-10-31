Elektrische Lkw machen Fuhrpark umweltfreundlicher

Das Familienunternehmen Wedl investierte in zwei „Brummis“, die mit Ökostrom geladen werden. Diesen liefern die hauseigenen PV-Anlagen am Dach.
Einen Höhenflug erlebt derzeit die E-Mobilität in Tirol nicht nur bei Autos – die „Krone“ berichtete -, sondern auch bei Lkw. Das beweist das Familienunternehmen Wedl, das 1904 in Hall gegründet wurde. Dieses erweitert seinen Fuhrpark um zwei vollelektrische „Brummis“ des Typs Sanica. Die Fahrzeuge werden künftig hauptsächlich in der Stadt Salzburg sowie im Bundesland Tirol eingesetzt und sind speziell für die Anforderungen des täglichen Zustellverkehrs ausgelegt.
Mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern sowie einer Akkukapazität von 535 kWh verbinden die neuen Lkw praxistaugliche Logistik mit einem ressourcenschonenden Antrieb.
Strom von hauseigener PV-Anlage
„Mit den beiden E-Lkw setzen wir einen konkreten Schritt in der Weiterentwicklung unserer Zustelllogistik. Für uns zählt, dass die Fahrzeuge nicht nur technisch überzeugen, sondern auch im täglichen Einsatz zuverlässig funktionieren – von der Reichweite über die elektrische Kühlung bis zur Hebebühne“, sagt Lorenz Wedl, Mitglied der Geschäftsführung. Geladen werden die Fahrzeuge mit Ökostrom, der großteils aus hauseigenen Fotovoltaikanlagen stammt. Die Lastwägen verfügen jeweils über eine Leistung von 270 kW bzw. 367 PS.
„Die Zustellgebiete bieten ideale Voraussetzungen, um Elektromobilität sinnvoll in den Arbeitsalltag zu integrieren. Gleichzeitig sammeln wir Erfahrungen für die weitere Entwicklung unseres Fuhrparks“, betont auch GF-Mitglied Klaus Mantl.
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