Elektrische Lkw machen Fuhrpark umweltfreundlicher

Einen Höhenflug erlebt derzeit die E-Mobilität in Tirol nicht nur bei Autos – die „Krone“ berichtete -, sondern auch bei Lkw. Das beweist das Familienunternehmen Wedl, das 1904 in Hall gegründet wurde. Dieses erweitert seinen Fuhrpark um zwei vollelektrische „Brummis“ des Typs Sanica. Die Fahrzeuge werden künftig hauptsächlich in der Stadt Salzburg sowie im Bundesland Tirol eingesetzt und sind speziell für die Anforderungen des täglichen Zustellverkehrs ausgelegt.