Derby Drama! WSG Celebrates After Penalty Shootout

Suspense until the very end! WSG Tirol advances to the quarterfinals of the ÖFB Cup! It took a penalty shootout to decide the Tyrolean derby in favor of the first-division team against the long-established club Wacker Innsbruck (4–3). Regular time ended 1–1 at Innsbruck’s Tivoli Stadium. In extra time, Thomas Sabitzer initially put WSG ahead (110th minute), before Gabriele Biancheri brought the second-division side back into the game in the 116th minute, sending it to the decisive penalty shootout.