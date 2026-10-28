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Wacker Eliminated from the Cup

Derby Drama! WSG Celebrates After Penalty Shootout

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28.10.2026 04:59
In the end, WSG Tirol prevailed in the penalty shootout.
In the end, WSG Tirol prevailed in the penalty shootout.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Suspense until the very end! WSG Tirol advances to the quarterfinals of the ÖFB Cup! It took a penalty shootout to decide the Tyrolean derby in favor of the first-division team against the long-established club Wacker Innsbruck (4–3). Regular time ended 1–1 at Innsbruck’s Tivoli Stadium. In extra time, Thomas Sabitzer initially put WSG ahead (110th minute), before Gabriele Biancheri brought the second-division side back into the game in the 116th minute, sending it to the decisive penalty shootout. 

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In front of a sold-out crowd of around 16,000 spectators at the Tivoli, the historic club from Innsbruck quickly fell behind against its rival, which is not very popular in the capital.

After the early goal, WSG failed to seal the victory.
After the early goal, WSG failed to seal the victory.(Bild: GEPA)

Husein Balic (5th minute) put WSG—which also plays its league matches at Tivoli, usually in front of sparse crowds—ahead. Wacker, however, remained undeterred, quickly equalized through Luis Gstrein (16th minute), and caused the favorites real trouble.

Sabitzer’s goal wasn’t enough (yet)
In the second half, spurred on by their own fans, Wacker stepped up their game even further and gave WSG a hard-fought battle. In extra time, the match seemed to be lost after Thomas Sabitzer’s goal (110th minute), before Gabriele Biancheri rewarded the home team with another equalizer (116th minute). In the penalty shootout, Bright Owusu had Wacker’s victory within his grasp on the sixth attempt, but hit the post. In response, WSG goalie Salko Hamzic sealed the match with his third save of the final.

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