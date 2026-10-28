Successful Investigation
Five Violent Assailants Identified
Thanks to an intensive police investigation, several past crimes committed at a bar in St. Martin im Mühlkreis have now been solved. The suspects identified are all very young, ranging in age from 16 to 18.
On September 19 at approximately 1:35 a.m., an unknown assailant punched a patron at the Mühlviertel bar. An 18-year-old from Wels has now been identified as a suspect in the incident.
Three Against One
On the same day, around 3:40 a.m., three unknown individuals attacked a guest in the bar’s parking lot, punching and kicking him while he was lying on the ground and threatening to kill him. They then fled the scene. The police have now identified a 17-year-old from Wels as the suspected perpetrator.
Two against one
On October 4 at around 12:10 a.m., an unknown assailant punched a bar patron in the face for no reason; a friend of the attacker also struck the patron. Both suspects, a 16-year-old and a 17-year-old from Linz, were identified.
Four against one
Also on October 4 at around 4:10 a.m., a brawl broke out in the bar’s parking lot, during which four young men jointly attacked a bar patron with punches and kicks, knocked him to the ground, and then continued to kick the defenseless victim. One of the suspects, a 16-year-old from Linz, has now also been identified.
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