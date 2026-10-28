Five Violent Assailants Identified

Three Against One

On the same day, around 3:40 a.m., three unknown individuals attacked a guest in the bar’s parking lot, punching and kicking him while he was lying on the ground and threatening to kill him. They then fled the scene. The police have now identified a 17-year-old from Wels as the suspected perpetrator.

Two against one

On October 4 at around 12:10 a.m., an unknown assailant punched a bar patron in the face for no reason; a friend of the attacker also struck the patron. Both suspects, a 16-year-old and a 17-year-old from Linz, were identified.