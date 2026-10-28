Steirischer Sparkurs trifft jetzt auch den Landtag

Die sechs steirischen Landtagsklub sollen ihr Personal reduzieren – so zumindest der Plan von FPÖ und ÖVP. Sie sind dafür aber auf die Zustimmung von Teilen der Opposition angewiesen.
„Wir sparen auch bei uns selbst“, ist ein beliebter politischer Slogan in Zeiten unbequeme Entscheidungen. Die Steiermark ist da keine Ausnahme. Bereits bei der Budgetpräsentation betonte die Landesregierung, dass es erneut eine Nulllohnrunde für die Politik gibt, die Parteijugend nicht mehr gefördert und das Personal in den Regierungsbüros ab Oktober 2027 um fünf Prozent reduziert wird. In Summe wird laut Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seiner Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) ein halbes Regierungsbüro eingespart.
Nun folgen die Landtagsklubs. Die Klubobleute Marco Triller (FPÖ) und Lukas Schnitzer (ÖVP) bringen einen Antrag ein, wonach die Personalausstattung um fünf Prozent reduziert wird, auch die Landtagsdirektion wäre betroffen.
Teile der Opposition muss zustimmen
Die Koalition kann das aber nicht im Alleingang beschließen: Es braucht eine Zweidrittel-Mehrheit und damit zumindest drei Stimmen der Opposition, die personell nicht üppig bestückt sind. Offizielle Reaktionen von SPÖ, Grünen, NEOS und KPÖ gab es am Mittwoch noch nicht.
Gespart wird übrigens auch bei der Landesverwaltung. 150 Stellen werden im nächsten Jahr nicht nachbesetzt. Und für jene, für die es eine Nachbesetzung gibt, besteht weiterhin eine Wartefrist von zumindest vier Monaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.