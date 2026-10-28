Steirischer Sparkurs trifft jetzt auch den Landtag

„Wir sparen auch bei uns selbst“, ist ein beliebter politischer Slogan in Zeiten unbequeme Entscheidungen. Die Steiermark ist da keine Ausnahme. Bereits bei der Budgetpräsentation betonte die Landesregierung, dass es erneut eine Nulllohnrunde für die Politik gibt, die Parteijugend nicht mehr gefördert und das Personal in den Regierungsbüros ab Oktober 2027 um fünf Prozent reduziert wird. In Summe wird laut Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seiner Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) ein halbes Regierungsbüro eingespart.