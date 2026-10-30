Familienwanderung durch den herbstlichen Süden

Wir starten beim Bahnhof Ehrenhausen und gehen über die Bahnhofstraße ins Ortszentrum, wo wir uns rechts halten. Den Wegweisern „Wasserturm“ folgen wir in westlicher Richtung durch das Siedlungsgebiet und entlang des Waldrandes bis zum Wasserturm. Anschließend geht es bergab zur Hauptstraße, wo wir uns links halten und am Talboden den Motorikpark erreichen. Parallel zum Gamlitzbach wandern wir weiter bis zum Hotel Weinlandhof. Hier folgen wir links der Hauptstraße durch Gamlitz bis zur Pfarrkirche. In nördlicher Richtung überqueren wir den Gamlitzbach und wandern bergauf.