Familienwanderung durch den herbstlichen Süden

Gemütlich und umweltschonend geht's mit dem Zug nach Ehrenhausen und per pedes nach Gamlitz: Ob Wasserturm mit Traum-Ausblick, Europas größter Motorikpark oder eine g’schmackige Buschenschank-Jause – Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti haben für Sie wieder eine tolle Tour zusammengestellt!
Gamlitz ist bekannt für seine sanften Hügel und weitläufigen Weingärten, die mit rund 540 Hektar etwa zehn Prozent der steirischen Weinbaufläche ausmachen. Bei dieser Wanderung stehen jedoch nicht die Weingärten, sondern der Wasserturm und der Motorikpark im Mittelpunkt.
Über 120 Stufen führt der Weg zur Aussichtsplattform des Wasserturms in 21 Metern Höhe. Von hier eröffnet sich ein weiter Blick über die südsteirische Hügellandschaft bis zur Koralpe. In der Ferne sind auch die Platschbergwarte und die Demmerkogelwarte zu erkennen.
Nach der grandiosen Aussicht steht im Talboden die Bewegung im Mittelpunkt: Europas größter Motorikpark bietet mit 41 Stationen und 150 Trainingsvarianten zahlreiche Möglichkeiten, Koordination und Beweglichkeit zu trainieren. Zum Abschluss bietet sich eine Einkehr beim Weingut-Buschenschank Skoff direkt neben dem Wasserturm an.
Fazit: eine Runde für Groß und Klein.
Wir starten beim Bahnhof Ehrenhausen und gehen über die Bahnhofstraße ins Ortszentrum, wo wir uns rechts halten. Den Wegweisern „Wasserturm“ folgen wir in westlicher Richtung durch das Siedlungsgebiet und entlang des Waldrandes bis zum Wasserturm. Anschließend geht es bergab zur Hauptstraße, wo wir uns links halten und am Talboden den Motorikpark erreichen. Parallel zum Gamlitzbach wandern wir weiter bis zum Hotel Weinlandhof. Hier folgen wir links der Hauptstraße durch Gamlitz bis zur Pfarrkirche. In nördlicher Richtung überqueren wir den Gamlitzbach und wandern bergauf.
Entlang des Bergrückens orientieren wir uns an Hinweisen zur „Blickwechsel-Tour“ bis zum Wasserturm und der nahen Buschenschank Skoff und gehen auf dem bereits bekannten Weg zurück zum Bahnhof Ehrenhausen.
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