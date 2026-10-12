Sparkurs im Sport: Vereine und Eltern laufen Sturm

Nur 0,27 Prozent für den Sport

Auch Andreas Gassner, Vater von zwei Buben, die Eishockey und Basketball spielen, hat der Stadtregierung geschrieben. „Und ich hoffe, die Verantwortlichen beginnen zum Nachdenken“, sagt der ehemalige Handballspieler der HSG. Er unterstreicht den Stellenwert des Sports, der weit über Bewegung hinausgeht. „Aber gerade 0,27 Prozent des Gesamt-Budgets ist der Stadt der Sport wert – und jetzt kürzt man mitten in der Saison auch noch die Förderungen. Das ist Wahnsinn!“ Er fordert deshalb Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Finanzstadtrat Eber auf, das Sportbudget um zumindest eine Million Euro anzuheben.